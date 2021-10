In Villingen--Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist es am Sonntag in einem Galvanikbetrieb zu einem Gefahrgutunfall gekommen. Laut Polizei war Natriumsulfit während des Umfüllens mit Wasser in Kontakt gekommen. Dadurch wurde eine chemische Reaktion mit starker Rauchentwicklung und Schwefelgeruch ausgelöst. Mit einem luftdichten Container konnten Einsatzkräfte weitere Reaktionen der Chemikalie verhindern. Ein angrenzendes Gebäude wurde geräumt, verletzt wurde niemand.