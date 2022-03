Ein Mädchen hat bei einem Unfall am Donnerstag in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) schwerste Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Achtjährige mit Schulkameraden an einer Ampel gewartet und war als erste bei Grün losgelaufen. Sie wurde vom Auto einer 22-jährigen Frau erfasst und über das Fahrzeug geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in die Klinik. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls.