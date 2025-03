per Mail teilen

An einem Tübinger Bahnübergang ist es zu einem Unfall gekommen. Ein Zug ist mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

An einem Tübinger Bahnübergang an der Europastraße ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Dort ist ein Zug mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt 40.000 Euro.

Anhänger des Sattelzugfahrers stand auf den Gleisen

Der Sattelzugfahrer ist über einen Bahnübergang gefahren und kurz danach zum Stehen gekommen. Dabei hat er nicht bemerkt, dass ein Teil seines Anhängers noch auf den Schienen stand. Auch nicht, als sich die Schranken am Bahnübergang geschlossen haben. Sein Anhänger war so tief, dass die Schranken normal schließen konnten. Als dann der Zug angerauscht kam, kollidierten die beiden Fahrzeuge, obwohl der Zugfahrer eine Schnellbremsung einlegte, so die Polizei.

Verletzt hat sich bei dem Zusammenprall niemand. Die rund 60 Zuginsassen wurden von der Feuerwehr evakuiert. Sie war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Der Bahnübergang war für zwei Stunden gesperrt.