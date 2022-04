per Mail teilen

Die Bundesstraße 32 in Sigmaringen war wegen eines Unfalls am Donnerstagmittag zeitweise voll gesperrt. Laut Polizei war ein Fahrer mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in den Wagen einer Frau geprallt. Der Mann wurde schwer, die Frau leicht verletzt.