Im Dom in Rottenburg (Kreis Tübingen) sind acht Männer zu katholischen Priestern geweiht worden. Bischof Fürst forderte die Weihekandidaten in seiner Predigt dazu auf, in Zukunft würdig und geistesgegenwärtig Gottesdienst zu feiern und für die Menschen da zu sein, die sie brauchen.