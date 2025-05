Auf der B27 bei Mössingen-Bad Sebastiansweiler ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen umgekippt. Er musste von einem Spezialkran geborgen werden. Es gab lange Staus.

Ein Spezialkran hat am Vormittag den umgekippten Lastwagen auf der B27 geborgen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen zwischen Bad Sebastiansweiler und Bodelshausen (Kreis Tübingen). Der Lastzug, der laut Polizei zehn Tonnen Lebensmittel geladen hatte, kippte um - der Anhänger neben, die Zugmaschine auf der Fahrbahn. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien. Er wurde leicht verletzt.

Fahrer weicht Wildtieren aus

Nach ersten Ermittlungen war der Lastzug am frühen Morgen Richtung Hechingen unterwegs. Weil Wildtiere über die Fahrbahn gerannt seien, habe der Fahrer ausweichen wollen, so die Polizei. Dabei kam der Laster ins Schlingern und der Fahrer verlor die Kontrolle. Wegen der Bergungsarbeiten war die B27 in Fahrtrichtung Hechingen bis zum Mittag gesperrt.

Lange Staus auch auf Umleitung

Die Polizei hat den Verkehr ab Ofterdingen (Kreis Tübingen) umgeleitet. Hier kam es zu langen Staus. Betroffene sollten die Unfallstelle weiträumig umfahren. Auch in der Gegenrichtung floss der Verkehr auf der Bundesstraße langsamer. "Wenn da so ein Bergungsaufkommen ist, führt das nicht dazu, dass der Verkehr in die andere Richtung schneller fließt", sagte am Vormittag ein Sprecher der Polizei dem SWR.