Unbekannte Männer haben am Montagabend in Tuttlingen eine Gruppe Jugendlicher angegriffen. Dabei wurde ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt.

Bei einem Angriff auf eine Jugendgruppe in Tuttlingen ist am späten Montagabend ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei haben "zwei bis drei unbekannte Täter" eine Gruppe von sechs Jugendlichen kurz vor Mitternacht an der Skateranlage "Umläufle" attackiert.

Noch am Boden liegend getreten

Die Täter hätten zunächst mit Fäusten auf die Jugendlichen eingeschlagen und sie anschließend, auch am Boden liegend, mit Fußtritten traktiert. Ein 22-jähriger Geschädigter erlitt der Polizei zufolge "die schwersten Verletzungen", als er von einem der Täter mit einem gezielten Fußtritt gegen den Kopf getroffen wurde und dadurch bewusstlos in die Skateranlage fiel. Die Angreifer flüchteten unerkannt.

Opfer erlitt schwerste Kopfverletzungen

Der am Kopf schwer verletzte 22-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Auf Nachfrage des SWR sagte ein Polizeisprecher, der junge Mann liege im Koma. Man müsse von Lebensgefahr ausgehen. Zur Schwere der Verletzung bei den anderen Jugendlichen konnte die Polizei keine Angaben machen.

Polizei Tuttlingen sucht Zeugen

Das Polizeirevier Tuttlingen sucht weitere Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise zu den Tätern entgegen. Der Haupttäter habe nach bisherigen Erkenntnissen eine schwarze Bomberjacke sowie eine weiße Sturmhaube getragen und vermutlich eine osteuropäische Herkunft.