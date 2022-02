per Mail teilen

Am Montagabend hat es wieder etliche unangemeldete Demonstrationen gegen die Corona-Politik gegeben. Die größten fanden laut Polizei in Balingen, Nagold und Rottweil statt, wo zwischen 1.700 und 950 Menschen demonstrierten. In Tübingen versammelten sich rund 400 Menschen zu einer Kundgebung für gesellschaftlichen Zusammenhalt.