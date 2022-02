In Schramberg (Kreis Rottweil) könnte bald die Umweltzone abgeschafft werden. Das hat das Landesverkehrsministerium mitgeteilt. Die Regierungspräsidien würden prüfen, ob Umweltzonen in Städten mit dauerhaft sehr niedriger Schadstoffbelastung aufgehoben werden können. Autofahrer bräuchten dort dann keine grüne Plakette mehr. In Schramberg hat sich die Luftqualität seit 2019 deutlich verbessert. In Reutlingen und Tübingen ist derzeit noch kein Ende der Umweltzone in Sicht.