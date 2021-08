per Mail teilen

Ende Juni trat die Echaz in Reutlingen nach heftigen Regenfällen über die Ufer. Am Montag hat sich die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grünew) über den Hochwasserschutz informiert.

Innerhalb kürzester Zeit war der Pegel der Echaz von etwa 50 Zentimeter auf 2,70 Meter gestiegen. Die Ortsmitte von Reutlingen-Betzingen stand daraufhin kniehoch unter Wasser. Das konnte auch der Ausbau des Hochwasserschutzes an der Echaz nicht verhindern. Ein Jahr vorher hatte die Stadt damit begonnen. Derzeit werden die Ufer des Flusses renaturiert, es wird eine Schutzmauer gebaut.

Echaz wird schöner durch Hochwasserschutz

Was die Stadt beim Starkregenrisikomanagement und Hochwasserschutz alles tue, imponiere ihr, sagte die Umweltministerin beim Rundgang in Reutlingen-Betzingen. Sie glaube, dass es die richtigen Maßnahmen seien. Denn die Pegelstände könnten auch bei einem kleinen Fluss ganz schnell steigen, wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen. Das ganze Gebiet werde aber auch schöner durch die Renaturierung der Echaz, die Reutlingen zusammen mit den Nachbargemeinden betreibe, so Walker.

Land fördert Hochwasserschutz

Es gelte dafür zu sorgen, dass die Böden mehr Wasser aufnehmen können, das Wasser versickern könne, sagte Walker bei ihrem Besuch in Betzingen. Das bedeute, Flächen zu entsiegeln, den Bächen und Flüssen mehr Platz zu geben, damit sie in der Lage sind, mehr Wasser aufzunehmen. Außerdem müsse man dafür sorgen, dass Gebäude und Infrastruktur darauf vorbereitet sind, wenn Hochwasser komme. Das werde vom Land Baden-Württemberg mit bis zu 70 Prozent gefördert.

Stadt investiert viel in Hochwasserschutz

OB Thomas Keck sieht Reutlingen beim Hochwasserschutz zunehmend gut aufgestellt. In den letzten Jahren habe man 34 Millionen Euro investiert, allein zehn Millionen davon in Betzingen. Keck machte aber deutlich, einen vollständigen Schutz gegen Hochwasser gebe es nicht.