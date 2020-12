Friedhofsordnungen können detailliert sein - und für Ärger sorgen. So wie in Oberndorf am Neckar, wo ein kleiner Radfahrer an einem Urnengrab weg soll. Oder man ändert die Friedhofsatzung.

Erwin Moos war in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) ein recht bekanntes Gesicht. Der Elektro-Meister hatte ein eigenes Geschäft in der Stadt und er war bekannt für sein großes Hobby: Radfahren. Im April ist Erwin Moos im Alter von 81 Jahren verstorben. Auf der Steinplatte an seinem Urnengrab erinnert nun ein kleiner Radfahrer an das, was er am liebsten getan hat. Allerdings hat der kleine Radler nun die Stadtverwaltung ziemlich auf den Kopf gestellt.

Nur religiöse Symbole

Die Friedhofsverwaltung Oberndorf hat der Witwe Renate Moos einen Brief geschrieben. Darin steht, dass das Symbol "Fahrradfahrer" gemäß der Friedhofsatzung nicht auf der Grabplatte angebracht sein darf. Denn die städtische Friedhofssatzung sieht nur religiöse Symbole als Grabschmuck vor. Radler zählen da nicht dazu - auch wenn sie nur 13 Zentimeter groß sind. Renate Moos will den Radler aber behalten und hat inzwischen viel Zuspruch erfahren.

Gemeinderat soll entscheiden

Oberndorfs Bürgermeister Hermann Acker sagte dem SWR, die Friedhofsverwaltung habe sich lediglich an die Vorschriften gehalten, die einst der Gemeinderat verabschiedet hatte. Trotzdem kann er verstehen, dass der Brief an die Witwe öffentlich kritisiert wird. Die Anordnung, den kleinen Radfahrer zu entfernen, sei "unglücklich". Aber man könne die Friedhofsatzung ja ändern. Das ist nun tatsächlich geplant, so die Stadtverwaltung. Noch in diesem Jahr soll der Gemeinderat über eine neue Friedhofsatzung entscheiden. Angedacht ist dann eine Formulierung, wie "angemessene oder würdevolle Symbole", so Bürgermeister Hermann Acker.