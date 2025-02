Das Albstädter Industrieunternehmen Groz-Beckert steckt in der Krise. In der Nadelproduktion gibt es Kurzarbeit. Viele Beschäftigte haben ein Abfindungsangebot angenommen.

Das Industrieunternehmen Groz-Beckert aus Albstadt (Zollernalbkreis) hat vergangenes Jahr fünf Prozent weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr. Laut einer Mitteilung ist der Umsatz von 880 auf 839 Millionen Euro gesunken. Man habe unter anderem weniger Geschäfte mit Maschinenbauern, aber auch mit Textil- und Bekleidungsherstellern gemacht. Groz-Beckert stellt unter anderem Maschinennadeln und Werkzeuge für die Textilindustrie her und ist laut eigenen Angaben Weltmarktführer.

Weniger Umsatz: Nicht nur Konjunktur ist Problem

Das Unternehmen klagt in einer Mitteilung über die "diversen Krisen der vergangenen Jahre sowie die geopolitischen Spannungen" und ihre Auswirkung auf die Wirtschaft. Die Nachfrage sinke, die Kosten würden aber steigen. Dass es derzeit nicht gut aussieht beim Nadelhersteller, liege nicht nur an einer vorübergehenden Konjunkturschwäche.

Groz-Beckert will 50 Millionen Euro einsparen

In den kommenden zwei Jahren will Groz-Beckert rund 50 Millionen Euro einsparen. Das Unternehmen, das weltweit rund 9.400 Mitarbeitende beschäftigt, baut deshalb Stellen ab. Dabei gehe es vor allem um kaufmännische und technische Stellen in der Verwaltung in Albstadt. In der Nadelproduktion sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon in Kurzarbeit. Im November hat das Unternehmen ein "Freiwilligenprogramm" gestartet. Diese Abfindungsangebote haben bisher rund 150 Mitarbeitende angenommen. Das geht aus der Mitteilung hervor. Das Programm laufe noch bis Mitte März.

Kündigungen drohen

Im zweiten Quartal will Groz-Beckert entscheiden, wie es weitergeht und ob die bisherigen Maßnahmen ausreichen, um die Kosten zu senken. Angaben der "Schwäbischen Zeitung", nach denen bis zu 500 Stellen abgebaut werden könnten , bestätigte das Unternehmen dem SWR nicht.