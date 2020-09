Ein altes Wehr darf nicht abgerissen werden, doch Forellen oder Saiblinge können es nicht überwinden. Die Lösung: eine Umleitungsrinne. Jetzt kommen Wanderfische von Bebenhausen in den Schönbuch.

Der Goldersbach fließt durch den Schönbuch bei Bebenhausen und mündet in Tübingen in den Neckar. Im Wald westlich von Bebenhausen hat die Stadtverwaltung Tübingen eine Umleitungsrinne für Bachbewohner bauen lassen. Bisher war der Goldersbach nämlich für Fische und andere Bachbewohner versperrt. Grund: ein altes, rund 120 Jahre altes Stauwehr aus Beton. Der Bach wurde damals gestaut, um eine Mühle anzutreiben.

Denkmalschutz auf der Betonrampe

Da das Wehr aus Denkmalschutzgründen nicht abgerissen werden darf, hat die Tübinger Stadtverwaltung daneben eine Umleitungsrinne gebaut. Über die können Wanderfische wie Forellen und Saiblinge jetzt wieder vom Neckar bachaufwärts bis in den Schönbuch gelangen, um dort zu laichen.

Steile Stufen und Wehranlagen stellen ein unüberwindbares Hindernis auch für andere Kleinstlebewesen dar, die im Wasser leben. Seit vielen Jahren ersetzt die Stadt Tübingen diese Hindernisse durch Gefällstrecken mit kleineren und größeren Gesteinsbrocken. Diese so genannten Rauen Rampen ermöglichen es kleineren Tieren, flussaufwärts zu wandern. Dadurch steigt die ökologische Gewässerqualität, so die Stadtverwaltung.

Rampen auch in anderen Bächen

16 größere Raue Rampen und rund ein Dutzend kleinerer Bauwerke wurden in den letzten 20 Jahren gebaut. Sie befinden sich in der Steinlach und in der Ammer sowie in der Mündung des Goldersbachs. Die Kosten liegen bei rund 1,4 Millionen Euro, von denen ein Großteil vom Land bezahlt wurden.