Mit rund 25.000 Fahrzeugen täglich ist die B463 eine der wichtigsten Straßen im Zollernalbkreis. Ab Juli wird sie für Monate gesperrt. So soll der Verkehr dann umgeleitet werden.

Die Bürgerinnen und Bürger im Zollernalbkreis brauchen künftig Geduld. Im Sommer wird auf der B463 im Zollernalbkreis gebaut, darunter auch am Tunnel in Albstadt-Laufen. Deswegen wird die Bundesstraße zwischen Balingen-Dürrwangen und Albstadt-Lautlingen für fast anderthalb Jahre gesperrt. Jetzt ist bekannt, wie der Verkehr in dieser Zeit umgeleitet werden soll. Das Regierungspräsidium Tübingen hat gemeinsam mit den Städten Albstadt und Balingen einen Informationsabend in der Turn- und Festhalle in Laufen veranstaltet.

So sieht die Umleitung aus

Der Verkehr wird ab Juli auf verschiedenen Routen umgeleitet. Diese wechseln sich je nach Bauabschnitt ab. In den ersten zwei und den letzten vier Monaten soll der Verkehr von Balingen kommend über Albstadt-Laufen geleitet werden.

In der Gegenrichtung führt die Umleitung über Albstadt-Margretshausen und Albstadt-Pfeffingen durch die Balinger Stadtteile Zillhausen, Stockhausen und Dürrwangen. Zwischenzeitlich wird es außerdem einige Wochen eine Vollsperrung zwischen Dürrwangen und Laufen geben. In dieser Zeit läuft die Umleitung beidseitig über die Balinger Stadtteile.

Bekommt Laufen jetzt alles ab?

Die längste Phase der Straßensperrung dauert zehn Monate. In dieser Zeit soll der Verkehr in beide Fahrtrichtung durch den Ortskern in Laufen fahren. Dafür muss die Ortsdurchfahrt allerdings erst einmal breiter gemacht werden. Dafür werden Gehwege und Parkplätze am Straßenrand vorläufig zurückgebaut.

Damit ist klar: Die Laufener sind von der Umleitung am stärksten betroffen. Das hat man im Ort schon befürchtet, bevor die Umleitungspläne bekannt wurden. Trotzdem sei die aktuelle Planung die erträglichste Lösung für alle Ortsteile, sagte Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer (CDU). Man habe versucht, die hohe Verkehrsbelastung auf die verschiedenen Orte zu verteilen. Gleichzeitig habe man verhindert, dass manche Ortsteile wegen der Umleitung über mehrere Monate gar nicht mehr angefahren werden können.

Umfassende Bauarbeiten ab Juli

Das Regierungspräsidium plant ab Juli mehrere Sanierungsarbeiten auf dem Abschnitt der B463. Die größte Baustelle ist der Tunnel in Albstadt-Laufen. Unter anderem soll dort die gesamte Betriebstechnik ausgetauscht werden. Dazu gehören etwa Beleuchtung, Lüftung oder Brandmeldeanlage. Auch ein Löschbecken wird neu gegraben. Für die Tunnelsanierung rechnet das Regierungspräsidium aktuell mit 16 Monaten Bauzeit.

Neben dem Tunnel werden auch die Brücke über der Eyach bei Laufen und über dem Meßstetter Talbach in Lautlingen saniert. Außerdem plant das Regierungspräsidium mehrere Fahrbahnerneuerungen sowie Rohr- und Kabelverlegungen.