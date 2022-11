Umfrage in der Altstadt: Warum sind die Menschen in Tübingen gesünder?

per Mail teilen

Die Bewohner des Kreises Tübingen sind laut einer repräsentativen Studie der Krankenversicherung Barmer deutschlandweit am gesündesten. Den gleichen Wert erreichte nur noch der Landkreis Freising in Bayern. Im sogenannten Morbiditäts- und Sozialatlas der Barmer kann man sehen, wo unterschiedliche Krankheiten am häufigsten auftreten. Und da ist Tübingen seltener mit dabei als andere Landkreise.

Reporterin Theresa Krampfl war in der Tübinger Altstadt unterwegs und hat die Tübingerinnen und Tübinger gefragt, was sie glauben, woran das liegt.