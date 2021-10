per Mail teilen

Im Sendegebiet des SWR Studio Tübingen leben über eine Million Menschen. Die meisten davon in kleinen Orten, wie auf der Alb oder im Nordschwarzwald. Aber auch größere Städte wie Reutlingen und Balingen gehören dazu. Die Universitätsstadt Tübingen zieht vor allem junge Menschen an, die hierher kommen, um zu studieren. Was heißt eigentlich Heimat für sie?