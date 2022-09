Umbrisch-Provenzalischer Markt in Tübingen eröffnet

Käse, Wein, Kräuter der Provence: Bis Sonntag bieten französische und italienische Händler ihre Produkte wieder auf dem Umbrisch-Provenzalischen Markt an.

Nachdem in den vergangenen Jahren nur eine kleine Variante möglich war, sind dieses Jahr wieder knapp 90 Händlerinnen und Händler beim Umbrisch-Provenzalischen Markt in Tübingen dabei. Viele sind aus der Provence und aus der italienischen Partnerstadt Perugia angereist und bieten ihre Landesspezialitäten wie Bruschetta, Trüffel, Tortellini, Ziegenkäse, und Oliven in den Tübinger Altstadtgassen an.

Eröffnung auf dem Tübinger Marktplatz

Oberbürgermeister Boris Palmer hat den Markt am Mittwoch auf dem Tübinger Marktplatz eröffnet. "Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr unsere Freunde aus Frankreich und Italien wieder zahlreich in Tübingen begrüßen dürfen und gemeinsam mit ihnen feiern können. Corona hat uns schmerzlich gezeigt, wie wichtig persönliche Beziehungen sind", so Palmer.

Kinderfest und verkaufsoffener Sonntag

Für den Samstag ist ein Kinderfest mit Bastelaktionen, Upcycling-Workshops, Bewegungsspielen und Hüpfburg geplant. Neben dem Markt soll es auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Der reguläre Wochenmarkt wird laut Stadtverwaltung am Mittwoch, Freitag und Samstag an die Jakobuskirche verlegt.

Ein Händler aus Tübingens Partnerstadt Perugia. SWR Theo Waist

TüBus bietet Gruppen-Sondertagestickets an

Der TüBus bietet während des Umbrisch-Provenzalischen Markts Sondertagestickets für Gruppen an, mit denen bis zu fünf Personen das Tübinger Busnetz nutzen können. Samstags ist das Busfahren in Tübingen kostenlos.