Läufer machen Halt in Tübingen 50 Kilometer täglich: Ultramarathon am Neckar entlang

Die älteste Teilnehmerin ist 79 Jahre alt. Wie die knapp 60 anderen Läufer ist sie am Sonntagmorgen an der Neckarquelle losgerannt. Am Montag war ein Stopp in Tübingen. Ziel der Gruppe ist Mannheim.

Der Neckarlauf von Schwenningen nach Mannheim verlangt den 14 Frauen und 44 Männern viel ab. Knapp 400 Kilometer lang ist die Strecke, das heißt: etwa 50 Kilometer müssen sie jeden Tag laufen. Denn nach sieben Tagen wollen sie in Mannheim sein, wo der Neckar in den Rhein mündet. Ganze 377 Kilometer. Trotzdem sind sie nach den ersten zwei Etappen erstaunlich locker, hat Steffi Assenheimer festgestellt.