Tübinger Kabarettist Uli Keuler bekommt Sebastian-Blau-Ehrenpreis

Der Verein "schwäbische mund.art" zeichnet den Kabarettisten Uli Keuler aus. Der Sebastian-Blau-Ehrenpreis ist undotiert und wird nur alle vier Jahre vergeben.

In fast fünf Jahrzehnten sei er mit seinen Programmen zu einem unverwechselbaren Markenzeichen intelligenten schwäbischen Humors geworden, so der Verein "schwäbische mund.art". Der Tübuinger Kabarettist zeichne sich durch Wortakrobatik aus, bei der Lachen garantiert sei, so Wolfgang Wulz, der Vorsitzende des Vereins "schwäbische mund.art". Es sei deshalb mehr als folgerichtig, dass Uli Keuler den Sebastian-Blau-Ehrenpreis erhält. Er nimmt in seinen Sketchen den Alltag unter die Lupe: die Liebe der Deutschen zum Ausland, vorzugsweise zur Toskana, die Unterschiede der Geschlechter, Familienfeiern.

Keuler ist vielfach ausgezeichnet. 1981 bekam er den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, in den 1990ern das Ravensburger Kupferle und 2017 den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg in der Ehrenpreisausführung. Auf die Bühne wollte Keuler schon immer. Angefangen hat er als Zauberer. Bei den Auftritten hat er dann aber so viel geredet, dass das Zaubern ins Hintertreffen geriet.

Keuler freut sich sehr über Auszeichnung

Über den Sebastian-Blau-Ehrenpreis freut sich Uli Keuler sehr. Die undotierte Auszeichnung wird nur alle vier Jahre an Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk vergeben. Bisherige Preisträger sind Gerhard Raff, der den schwäbischen Bestseller "Herr, schmeiß Hirn ra" geschrieben hat und Autor Felix Huby, Erfinder des Tatortkommissars Bienzle.