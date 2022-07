Ukrainische Psychologin will im Zollernalbkreis helfen

Sie ist mit ihrem jüngsten Sohn aus der Ukraine geflüchtet. Die Psychologin Swetlana Atagulyants möchte im Zollernalbkreis anderen Geflüchteten helfen. Ideen hat sie viele.

Die Psychologin Swetlana Atagulyants und ihr Sohn Rodion wollen traumatisierten Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland helfen. SWR Julia Klebitz

Seit Tagen knüpft die Ukrainerin Kontakte in Albstadt im Zollernalbkreis. Sie ist ausgebildete Psychologin und weiß, dass die Geflüchteten viel zu erzählen und viel zu verarbeiten haben. Deshalb möchte Atagulyants Gruppentherapie und Gesprächsrunden für sie anbieten. Dafür sucht sie noch einen Raum mit ein paar Stühlen. Ihr Sohn Rodion möchte auch etwas tun und seiner Mutter helfen. Der Schüler schwärmt in perfektem Schulenglisch von der Hilfsbereitschaft der Menschen im Zollernalbkreis. Ein Mann habe angeboten, dass sie mit traumatisierten Kindern seine Pferde besuchen könne. Ein Psychologe aus Albstadt wolle Atagulyants ebenfalls unterstützen.

Viele Ideen für Hilfe im Zollernalbkreis

Mutter und Sohn wollen eine Internetseite einrichten für Ukrainer in der Region. Wichtige Infos sollen dort verständlich zusammengefasst stehen. Auch eine Telefonhotline findet die Psychologin eine gute Idee. Die Ukrainerin und ihr 15-jähriger Sohn sind kaum zu bremsen. Sie lachen viel, wenn sie ihre Ideen vorstellen, sprühen vor Tatendrang. Etwas ruhiger werden sie erst, wenn man sie fragt, wie es ihnen eigentlich selbst geht.

"Der Krieg ist so schrecklich."

Die Psychologin und ihr Sohn sind mit dem Auto aus ihrer Heimatstadt Dnipro geflüchtet. Die Fahrt sei anstrengend gewesen, erzählen sie. Atagulyants hat erst seit einem Jahr den Führerschein. Der Weg über die Karpaten sei hart gewesen, sagt der Sohn. Eigentlich wollten die beiden in Polen bleiben, dort aber habe es keinen Platz für sie gegeben. Schließlich sind sie zuerst in Balingen im Zollernalbkreis gelandet, bei einer Freundin der Ukrainerin. Seit drei Wochen nun leben sie bei einer Familie in Albstadt.

Vater und ältester Sohn wollen die Heimat verteidigen

Mutter und Sohn sind dankbar für ihre Zuflucht, doch trotzdem empfinden sie auch viel Schmerz, sagen sie. Der Vater und der älteste Sohn sind noch in der Ukraine. Der Vater sei Taxifahrer, der Sohn arbeite bei einem Nachrichtensender. Beide wollen die Ukraine bis zuletzt verteidigen. Die andere Hälfte der Familie lebt in Russland. Ihre Schwester habe man mit Gefängnis gedroht, als sie über die Sozialen Medien berichtete habe, wie der Krieg in der Ukraine wirklich sei. die Psychologin und ihr Sohn würden gerne zurückgehen in ihre Heimat und hoffen, dass der Krieg bald vorbei ist. Bis dahin wollen sie sich im Zollernalbkreis engagieren so gut sie können.