Ukraine-Hilfe aus Münsingen: Die Lage ist gerade zu gefährlich

Heute ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Doch diese Unabhängigkeit ist bedroht. Auf den Tag genau vor 6 Monaten hat Russland den Angriffskrieg auf sein Nachbarland gestartet. Der Unabhängigkeitstag, der normalerweise groß gefeiert wird, ist deshalb vor allem von der Angst vor russischen Anschlägen überschattet. Auch der Verein „Münsingen hilft“ im Kreis Reutlingen hat große Sorge um die Menschen in der Ukraine. Seit März sammelt und transportiert der Verein Hilfsgüter in das Kriegsland. Wegen der gefährlichen Lage sind Direkttransporte seit einiger Zeit aber nicht möglich. Rollstühle, Krücken, Verbandsmaterial, Notfallrucksäcke, Spielzeug, … viele wichtige Hilfsgüter stapeln sich in den Lagerhallen in Münsingen. Miriam Plappert hat mit Maryna Heinrich und ihrer Familie, die die Transporte organisieren, gesprochen.