Glanzzeiten der Textilindustrie - sichtbar im Maschenmuseum in Albstadt-Tailfingen. Dort steht nun ein gigantisches Objekt, das ganz und gar kein Mobiliar ist: ein Container aus Übersee.

Normalerweise sind im Maschenmuseum Strickmaschinen und andere Exponate aus Spinnereien, Webereien und Tuchfabriken ausgestellt. Damit auch die Moderne ihren Platz bekommt, wird das Albstädter Maschenmuseum gerade in großem Stil umgebaut. Der Dienstagnachmittag war auf der Baustelle ein ganz besonderer Tag. Denn da kam mit dem Übersee-Container das wohl größte Objekt an. Er steht jetzt in den Ausstellungsräumen.

Containerstück aus Hamburg als Mahnung

Der Übersee-Container stammt aus dem Hamburger Hafen. Davon wurde ein Stück für das Maschenmuseum abgeschnitten: 2,50 auf 2,50 Meter ist es groß und 450 Kilogramm schwer. Es ziert nun den Eingangsbereich des umgebauten Maschenmuseums. Der Container wird mit Altkleidersäcken gefüllt, um auf die heutige Massenproduktion von Textilien und deren problematische Entsorgung aufmerksam zu machen, so Museumsleiterin Susanne Goebel.

Wiedereröffnung des Maschenmuseums im November

Der Container ist Teil des Umbaus im Maschenmuseum. Dazu gehört auch ein Auto. Quer aufgeschnitten veranschaulicht es, wo technische Textilien verbaut sind. Das Albstädter Maschenmuseum öffnet wieder Mitte November.