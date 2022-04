In Rottenburg (Kreis Tübingen) ist am Montagabend ein Paketshop überfallen worden. Laut Polizei erbeuteten die bewaffneten Täter mehrere tausend Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Um welche Waffen es sich handelt, wollte die Polizei nicht sagen. Die Täter wurden anschließend per Hubschrauber und mehreren Streifendiensten gesucht. Sie befinden sich noch auf der Flucht, so ein Sprecher der Reutlinger Polizei. Auch am Mittwoch wird nach ihnen gefahndet.