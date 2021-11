per Mail teilen

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend ein Wettbüro in Meßkirch im Kreis Sigmaringen überfallen. Der Mann war laut Polizei mit einer Waffen-Attrappe in das Wettbüro gekommen und hatte Geld gefordert. Der Besitzer erkannte die Attrappe und rief die Polizei. Daraufhin flüchtete der Unbekannte ohne Beute.