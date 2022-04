Überfall auf Schmuckgeschäft

Ein 19-jähriger Mann soll am Montag ein Schmuckgeschäft in Albstadt-Ebingen überfallen haben. Später soll er in ein Geschäft in der Nachbarschaft eingebrochen haben. Es sah zunächst ganz danach aus, als wolle der junge Mann etwas kaufen. Er kam am frühen Abend in das Schmuckgeschäft in Ebingen. Er ließ sich von einer Verkäuferin Schmuck zeigen. Doch während des Gesprächs soll er unbemerkt ein Armband eingesteckt haben, so die Polizei. Dann habe er die Verkäuferin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Ein Kollege eilte der Verkäuferin zu Hilfe, packte den 19-jährigen, doch der riss sich los und verschwand. Gut zwei Stunden später wurde die Polizei wegen eines Einbruchs in ein Geschäft in der Nähe gerufen. Sie nahm den Einbrecher fest. Bald stellte sich heraus, dass es sich um den 19-Jährigen aus dem Schmuckgeschäft handelte. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.