In Tuttlingen hat ein Unfall am Sonntagabend zu sechs beschädigten Autos und einem Schaden von rund 35.000 Euro geführt. Laut Polizei war eine Frau am Nachmittag über Rot auf eine Kreuzung gefahren, dabei stieß sie mit einem anderen Wagen zusammen. In der Folge prallten die Autos gegen insgesamt vier geparkte Wagen. Die Fahrerin verletzte sich zudem leicht.