In Baden-Württemberg sind bereits über 80 Schafe und Ziegen in Folge von Wolfsangriffen ums Leben gekommen. Das bestätigte das Stuttgarter Umweltministerium. Über 40 Schafe starben allein bei einem Angriff 2018 in der Nähe von Bad Wildbad (Kreis Calw). Viele wurden außerdem gerissen, einige ertranken auf der Flucht in einem Bach. Insgesamt habe es in den vergangenen drei Jahren 16 Wolfsangriffe gegeben. Für den Schutz der Herden seien 700.000 Euro an Zuschüssen bewilligt worden, für die Entschädigung für getötete Tiere rund 11.000 Euro.