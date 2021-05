Strecke für den Mountainbike-Worldcup in Albstadt ist präpariert

Teufelsecke, Slalom, Teufelswelle und Drop: So heißen die markanten Stellen und Kurven auf der Mountainbike-Worldcupstrecke in Albstadt (Zollernabkreis). Am Freitag geht es los mit dem Sport-Event.