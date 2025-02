Am Freitag wird die Jugendwahl U18 ausgezählt und das Wahlergebnis veröffentlicht. Eine Woche lang waren Kinder und Jugendliche aufgerufen, wählen zu gehen, ganz wie in echt.

Die Kinder- und Jugendwahl U18 geht am 14. Februar zu Ende, sie wird ausgezählt und das Wahlergebnis online veröffentlicht. Der Bundesjugendring veranstaltet seit vielen Jahren mit anderen Jugendverbänden die U18-Wahl. Eine Woche lang konnten Kinder und Jugendliche deutschlandweit wählen - mit Stimmzetteln oder in Wahlkabinen in Schulen, Sportvereinen oder Jugendhäusern. Allein drei Wahllokale gibt es in Reutlingen.

Konzentration beim Kreuzchen. Die Jugendlichen nehmen die Probewahl ernst. Hier füllt eine Jungwählerin im Jugendhaus Bastille in Reutlingen ihren U18-Wahlzettel aus. SWR Bertram Schwarz

Wählen gehen im Jugendhaus Bastille in Reutlingen

Im Jugendhaus "Bastille" in Reutlingen ist das sonst ruhige Projektzimmer ein paar Tage lang Wahlraum – mit bunter Wahlkabine und Wahlurne. Einer der Wähler ist der 14-jährige Benjamin, der nicht lange überlegen muss, was ihn gerade an der Politik stört: "Trump, weil er aus Palästina ein Urlaubsgebiet machen will", hat Benjamin in der Tagesschau erfahren. Auch Lotta, 15 Jahre alt, nimmt an der Wahl teil. Sie findet es wichtig, dass man sich beteiligt und für Politik interessiert, sagt sie.

Am Ende ist es ja unsere Zukunft, wir haben entweder einen Nachteil oder einen Vorteil von dem, was wir wählen.

Außen und innen bunt: Das Jugendhaus M in Mössingen. Auch hier gibt's die U18-Wahl. SWR Bertram Schwarz

Engagierte Jugendliche im Jugendhaus M in Mössingen

Allein in Baden-Württemberg gibt es dieser Tage 129 U18-Wahllokale. Auch in Mössingen, im Jugendhaus M. Dort betreut Sozialpädagoge Philip Schmidt die Jugendwahl. Für ihn sind die Gespräche vor und nach der Wahl und dann die Entscheidung, wen man wählt, das Wichtigste. Es geht darum, Demokrat zu werden, sagt Schmidt. Auf dem gutem Weg ist zweifellos die 17-jährige Melina aus Mössingen. Sie will wählen, weil sie über ihre Zukunft mitentscheiden will, sagt sie. Sie findet, dass Jugendliche zu wenig in die Politik eingebunden werden.

Wahlsieger und -verlierer 2021

Die U18-Wahl soll politisches Interesse bei jungen Leuten wecken und das scheint offenbar zu gelingen. Bei der letzten Bundestagswahl haben 262.000 Jugendliche in ganz Deutschland ihre Stimme abgegeben. Damals haben die Grünen die meisten und die AfD die wenigsten Stimmen bekommen.