Der Kleinkunstpreis "Tuttlinger Krähe" geht in diesem Jahr an den Berliner Autor und Kabarettisten Michael Sens. Die Preise wurden am Sonntagabend beim Finale in Tuttlingen vergeben. Platz zwei ging an den Kabarettisten Stefan Waghubinger. Mit dem Sonderpreis wurde Liedermacher FALK ausgezeichnet, den Publikumspreis erhielt der ostdeutsche Stand-up-Comedian Jonas Greiner. Die "Tuttlinger Krähe" wird jedes Jahr vergeben. Sie gehört zu den wichtigsten Kleinkunstpreisen im deutschsprachigen Raum.