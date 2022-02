per Mail teilen

Tabellendritte gegen Tabellenvierte hieß es am Samstag Abend in der Ersten Handball Bundesliga der Frauen. Die Metzinger TusSies empfingen die Frauen vom Thüringer HC. Das Topspiel endete 29:29. Die TusSies haben ihren dritten Tabellenplatz damit verteidigt. In der zweiten Basketball Bundesliga der Männer verloren die Panthers Schwenningen mit 82:86 gegen Rasta Vechta.