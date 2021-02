per Mail teilen

Es war ein Handball-Krimi am Samstag Abend zwischen den Spielerinnen der TuS Metzingen und dem Buxtehuder SV. Doch die Tussies bewiesen Nervenstärke und gewannen am Ende mit 33:31. Damit schiebt sich Metzingen in der Ersten Handball Bundesliga auf Platz 2 - hinter Dortmund und vor Bietigheim.