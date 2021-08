per Mail teilen

Der B27-Tunnel bei Dußlingen (im Kreis Tübingen) bleibt noch einige Wochen in beide Richtungen gesperrt, so das Regierungspräsidium Tübingen. Bis Mitte August soll die Tunnelröhre in Richtung Hechingen wieder geöffnet werden. Bei dem Hochwasser Ende Juni waren beide Tunnelröhren geflutet und stark beschädigt worden. Derzeit laufen die Reparaturarbeiten.