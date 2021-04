Wegen der Corona-Pandemie sind die Veranstaltungen an den ersten beiden Tulpensonntagen in Gönningen (Kreis Reutlingen) abgesagt worden. Das betrifft laut Veranstalter den Frühlings -und Künstlermarkt am kommenden Sonntag sowie den 2.Tulpensonntag am 25. April auf dem Probefeld des Samenhändlers Fetzer. Auch in diesem Jahr blühen wieder über 100.000 Tulpen und Narzissen in Gönningen. Sie können privat unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln bewundert werden.