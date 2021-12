Die Tübinger Theologin Viola Schrenk möchte evangelische Landesbischöfin in Württemberg werden. Sie hat sich um die Nachfolge von Frank Ottfried July beworben, der im Sommer kommenden Jahres in den Ruhestand geht. Das gab die Evangelische Landeskirche am Dienstag bekannt. Schrenk ist derzeit Studieninspektorin am Evangelischen Stift in Tübingen. Insgesamt hat die Landeskirche drei Kandidaten für die Bischofswahl nominiert.