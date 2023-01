Tübingerin Baumann zu 125 Jahre Deutscher Leichtathletik-Verband

per Mail teilen

Am Sonntag feiert die Leichtathletik ein Jubiläum: Vor 125 Jahren wurde der Vorläufer des Deutschen Leichtathletik-Verbands gegründet. Isabelle Baumanns Herz schlägt für den Sport.

Am 29. Januar 1898 wurde in Berlin die "Deutsche Sport-Behörde für Athletik" gegründet. Sie war Vorläufer des heutigen Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV). Die Tübingerin Isabelle Baumann trainiert Spitzensportler beim DLV. Außerdem ist sie Sportlehrerin in Tübingen - und begeisterte Leichtathletin.

Wettkämpfe sind eine tolle Erfahrung

Auch wenn viele Kinder nur in der Schule Leichtathletik machen, sei die Leichtathletik für Kinder trotzdem eine tolle Erfahrung, glaubt Isabelle Baumann. Bei Schulwettkämpfen seien regelmäßig auch Handballer oder Fußballer mit dabei, die noch nie einen Leichtathletik-Wettkampf bestritten haben. Danach sei die Begeisterung über das Erlebnis immer groß. Anders als bei Spiel-Sportarten habe man in der Leichtathletik nach einem Erfolg eine Freude, die einem allein gehöre und unteilbar sei.

Spitzensport hat Isabelle Baumann immer interessiert

Sie sei immer fasziniert gewesen vom Spitzensport und davon, Spitzensportler zu trainieren, sagt Baumann, die Bundestrainerin im Langstreckenbereich ist. Trainingspläne für Spitzensportler zu entwerfen, mache ihr Spaß. Die gebürtige Österreicherin Isabelle Baumann war selbst österreichische Meisterin über 3.000 Meter in der Halle. Sie trainierte ihren späteren Ehemann Dieter Baumann, der 1992 Olympiasieger über 5.000 Meter wurde.