Bundesweit fehlte der Kontakt mit Lehrkräften, so die Tübinger Erziehungswissenschaftler. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen Schulen in Städten und auf dem Land.

Von April bis Juni 2020 haben die Tübinger gemeinsam mit Forschern anderer deutscher Universitäten über 300 zufällig ausgewählte Schulleitungen befragt. Bei der Studie stellte sich heraus, dass nur etwa drei von vier Schulkindern mindestens einmal pro Woche Kontakt mit Lehrerinnen oder Lehrern hatten. In ländlichen Regionen waren es nur drei von fünf Schülerinnen und Schülern.

Im ersten Lockdown waren die Schulen verwaist und viele Schüler abgehängt. dpa Bildfunk Annette Riedl

Wo es Kommunikation gab, geschah das meist über Telefon, Messenger-Dienste oder Lernplattformen, von denen man sich Material herunterladen konnte. Seltener war im ersten Lockdown Online-Unterricht für gemeinsames Lernen in Kleingruppen oder im Klassenverband.

Online-Lernmaterial die Ausnahme

Auch Lernmaterial für den Onlineunterricht bekamen Kinder auf dem Land deutlich weniger als in Städten mit über 3.000 Einwohnern. In größeren Gemeinden gab es Online-Material für 60 Prozent der Kinder, in kleinen nur für 25 Prozent. Dort gaben die Schulen Lernmaterial zum Mitnehmen aus: vor, aber auch während der Schulschließung.

Laptop und Tablet - längst nicht alle Schülerinnen und Schüler waren im ersten Lockdown so gut ausgestattet, um sich zuhause unterrichten zu lassen. Ob die Lage sich verbessert, soll eine neue Studie klären. dpa Bildfunk Felix Kästle

Mangelnde digitale Ausstattung

Über alle Regionen hinweg berichten Schulleitungen den Erziehungswissenschaftlern, dass die digitale Ausstattung bei ihnen und in den Elternhäusern so mangelhaft gewesen sei, dass das den Fernunterricht sehr stark beeinträchtigt habe.

Eine weitere Studie soll sich bald mit der Frage befassen, ob die Schulen ihre digitale Ausstattung inzwischen verbessern konnten.