Fast 300.000 Menschen haben durch die Explosion im Hafen von Beirut Anfang August ihr Zuhause verloren und sind auf Hilfe angewiesen. Der Tübinger Said Arnaout stammt aus dem Libanon und will vor allem Frauen helfen.

Dar Assalam, Haus des Friedens, heißt der Verein, den der Tübinger Libanese vor 25 Jahren gemeinsam mit einem evangelischen Pfarrer gegründet hat. Außerdem heißt so eine Begegnungsstätte in der Nähe von Beirut, wo der Verein Erzieher ausbildet und sich um kulturellen Austausch kümmert.

Frauen sind von den Folgen der Explosion im Beiruter Hafen besonders stark betroffen, meint der Tübinger Verein Dar Assalam. dpa Bildfunk Thibault Camus

Dort und in einem weiteren Gebäude des Vereins können bis zu 60 Personen über den Winter unterkommen: Obdachlose, alleinstehende und alleinerziehende Frauen, deren Wohnungen von der Wucht der Explosion im Hafen besonders stark getroffen wurden.

"Überall in der Welt sind Frauen das schwächste Glied in der Gesellschaft. Wir wollen für diese Zielgruppe eine angenehme Wohnung anbieten, bis ihre Häuser instandgesetzt wurden." Said Arnaout, Tübinger Vereinsgründer

Um Aufbauarbeit, medizinische Versorgung und Lebensmittel kümmern sich andere Organisationen. Gerade für Frauen und Kinder sei ein Winter bei Regen und Kälte in Beirut besonders gefährlich.

Zusammenarbeit mit Organisationen in Beirut

Der Verein Dar Assalam arbeitet mit zwei Frauenorganisationen in Beirut zusammen, die sich um die Obdachlosen kümmern. Derzeit melden sie dem Verein, wer am dringendsten Unterstützung braucht.

Said Arnaout und seine Frau Latife Abdoul Aziz informieren sich in Tübingen täglich über den neuesten Stand ihres Hilfsprojekts in Beirut. SWR Bernhard Kirschner

Der Verein ist trotz der vielen ehrenamtlichen Helfer auf Spenden angewiesen. Arnaout zeigt sich überwältigt von der Spendenbereitschaft - die Begegnungsstätte im Libanon habe in den vergangenen Jahrzehnten viele Freunde gefunden, so Arnaout. Er will Anfang September selbst ein Devisenkonto in Beirut eröffnen, damit kein Geld in dunkle Kanäle fließt.

Es gibt viele reiche Leute im Libanon, die machen keinen kleinen Finger krumm. Said Arnaout, Tübinger Vereinsgründer

Arnaout lebt seit 40 Jahren in Deutschland. Der 68-Jährige ist Erziehungswissenschaftler an der Hochschule in Ludwigsburg. Seiner ursprünglichen Heimat fühlt er sich aber noch immer verbunden.