Immer mehr Menschen auch in der Region stecken sich mit dem Coronavirus an. Die Tübinger Uniklinik rüstet sich für die bevorstehende Welle an Infizierten. Man sei gut vorbereitet, hieß es am Freitag.

Noch habe man genügend Desinfektionsmittel und Schutzmasken. Man warte aber sehnsüchtig auf eine Lieferung von einer Million bestellter Schutzmasken in der nächsten Woche, so Klinikdirektor Michael Bamberg. Man habe einen Phasenplan erarbeitet. Dieser regelt die verschiedenen Stufen der Versorgung. Momentan gilt Stufe A: Nicht notwendige Operationen zum Beispiel werden abgesagt. Je nach Zahl der Corona-Infizierten trete dann Stufe B in Kraft. Weit über einhundert Betten stünden zusätzlich bereit.

Andere Klinikbereiche nutzen

Falls Stufe C eintritt, werde man die Versorgung auf andere Bereiche des Klinikums ausdehnen, sagte Nisar Malek, Direktor der Medizinischen Klinik. In diesen Bereichen habe man angefangen, Personal zu schulen. Außerdem haben sich 800 Medizinstudenten freiwillig zum Aushelfen gemeldet. Zudem seien mobile Teams eingeführt worden, die in der Lage sind, überall im Haus die internistische Versorgung zu leisten. Eine Auslagerung von Patienten, zum Beispiel in Reha-Zentren, sei auch möglich.

Corona-Patienten liegen eine Woche

Auf Normalstationen werden derzeit acht Infizierte betreut. Sechs Patienten seien außerdem bei ihm auf der Intensivstation, sagt Peter Rosenberger, Chef der Intensivmedizin. Das seien aber seltene Ausnahmen. Momentan blieben Corona-Patienten mit einer Lungenentzündung etwa eine Woche im Tübinger Krankenhaus.

Genügend Beatmungsgeräte

Einlieferungen und Entlassungen hielten sich derzeit noch die Waage. Ins Krankenhaus kämen auch nur Patienten, denen es sehr schlecht gehe, so Rosenberger. Aber auch für diese Fälle habe man genügend Beatmungsgeräte und Lungenmaschinen vorrätig.

Eine Welle an neuen Corona-Patienten erwarte man in wenigen Wochen. Davon bräuchten rund zehn Prozent Intensivbetreuung, teils mit Beatmung, so die Tübinger Ärzte.