Der Tübinger Theologieprofessor Norbert Greinacher wurde am Montag 90 Jahre alt. Der Priester kritisierte immer wieder Lehre und Personen der katholischen Kirche. Er forderte Papst Johannes Paul indirekt zum Rücktritt auf, weil dieser das Frauenpriestertum ablehnte. Greinacher bestärkte Frauen, in dieser Frage nicht auf Papst und Bischöfe zu hören. Er kämpfte für eine Kirche von unten und unterzeichnete mit anderen Theologen die sogenannte Tübinger Erklärung. Damit protestierte er gegen "den Missbrauch fragwürdiger Herrschaftsformen für die eigene Macht in der Kirche". Die kirchliche Lehrerlaubnis wurde ihm aber nie entzogen. Greinacher wurde in Freiburg geboren. In Tübingen lehrte er fast 30 Jahre Praktische Theologie.