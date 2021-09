Tübinger Theologe Eberhard Jüngel gestorben

Eberhard Jüngel, einer der bekanntesten evangelischen Theologen der Gegenwart, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Jüngel lehrte bis 2003 an der Tübinger Universität Systematische Theologie und Religionsphilosophie.

Jüngel wurde am 5. Dezember 1934 in Magdeburg geboren und studierte in den 50er Jahren in Naumburg und Ost-Berlin. Ein Semester verbrachte er illegal als Student in Zürich und Basel. Nach einer Doktorarbeit zu "Paulus und Jesus" wurde er 1962 in Magdeburg zum Pfarrer ordiniert. 1964 erhielt er einen Lehrstuhl für Theologie in Ostberlin. 1966 folgte er einem Ruf nach Zürich, von wo er drei Jahre später nach Tübingen wechselte.

Zahlreiche Ehrendoktortitel

Dort blieb er bis zu seiner Emeritierung 2003. Von 1987 bis 2005 war Jüngel in Tübingen auch Leiter des traditionsreichen Evangelischen Stifts. 1986 erhielt der mit zahlreichen Ehrendoktortiteln ausgezeichnete Theologe den Karl-Barth-Preis. Zu Jüngels zahlreichen Veröffentlichungen gehört neben der Interpretation des Werks von Karl Barth auch ein gemeinsam mit dem katholischen Theologen Karl Rahner verfasstes Buch "Über die Geduld". Auch darüber hinaus befasste sich Jüngel immer wieder mit ökumenischen Fragen, vor allem mit der Rechtfertigungslehre.

Studentengenerationen geprägt

Er gehörte Mitte der 1990er Jahre zunächst zu den protestantischen Kritikern an der "Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" von Katholiken und Lutheranern, bis seine Einwände schließlich berücksichtigt wurden. Bei der Feier zum zehnten Jahrestag der Unterzeichnung in Augsburg 2009 hielt er dann die Festrede. Er hat Studentengenerationen geprägt und gilt als einer der bedeutendsten Gelehrten der Gegenwart.