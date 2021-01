per Mail teilen

Die von der Stadt Tübingen beauftragte Stuttgarter Kanzlei Quaas und Partner hält die Verpackungssteuer, die der Tübinger Gemeinderat beschlossen hat, für rechtens. Eine Tübinger Franchise-Nehmerin des McDonald`s-Konzerns hat beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einen Normenkontrollantrag dagegen gestellt. In einer Stellungnahme kritisiert der McDonald`s-Konzern die Steuer als nicht zielführend und unverhältnismäßig. Es könne nicht sein, dass es für jede Stadt eine lokale Insellösung gebe. Die von der Stadt Tübingen beauftragten Anwälte meinen aber, die Stadt bewege sich mit ihrer Verpackungssteuer zwar auf einem relativ neuen Feld, dennoch habe es bereits gerichtliche Verfahren auf vergleichbaren Gebieten gegeben.Man sei deshalb zuversichtlich, Tübingen erfolgreich zu vertreten. Die Klägerin, die in Tübingen ein McDonald`s-Restaurant betreibt, war bereits mit einer Petition gegen die Verpackungssteuersatzung im baden-württembergischen Landtag gescheitert.