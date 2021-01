per Mail teilen

Die Pandemiebeauftragte des Landkreis Tübingen, Lisa Federle, erhält den Christa Šerić-Geiger-Preis. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Sie ist mit 20.000 Euro dotiert. Laut Carl Friedrich-Geiger-Stiftung soll damit "herausragendes soziales und medizinisches Engagement" gewürdigt werden. Die Tübinger Ärztin Lisa Federle will das Geld an Länder spenden, die sich den Corona-Impfstoff nicht leisten können.