Manche sehen in ihr ein Mittel, um zur Normalität zurückzukehren: Eine Smartphone-App, die Kontakt mit Infizierten registriert. Die Tübinger Medizinethikerin Jessica Heesen hat Zweifel.

Zurzeit entwickelt ein internationales Team aus Wissenschaftlern, IT-Fachleuten und einzelnen Unternehmen mit dem Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik eine Technologie, die genutzt werden könnte, um eine Tracing-App zu konfigurieren. Die App wäre dazu da, um potentielle Corona-Kontakte nachzuverfolgen. Die Hoffnung ist, dass die schnelle Ausbreitung des Coronavirus so gebremst werden könnte. Wenn die aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden, käme die App zum Einsatz.

Die Tübinger Medizinethikerin Jessica Heesen. Pressestelle Uni Tübingen, Jessica Heesen

Das Unsichtbare erfahrbar machen

Die Tübinger Medienethikerin Jessica Heesen findet, dass die Bedeutung dieser App mystifizert wird. Sie warnt davor, das Smartphone-Werkzeug als "Zauberkasten" oder "Allheilmittel" zur Eindämmung des Virus zu sehen. Eine App könne nur ein Instrument unter vielen sein, um die Herausforderungen der Corona-Krise zu lösen.

Heesen erwartet "App-Shaming"

Noch sei unklar, wie wirksam die App sein könne. Gerade deshalb müsse ihre Nutzung freiwillig bleiben. Allerdings könne es passieren, dass der soziale Druck so groß werde, dass Menschen nicht wagen, sich der App zu verweigern.

Smartphones in Schubladen sind wirkungslos

Erfolgreich könne die Tracing-App auch nur sein, wenn mindestens 60 Prozent der Bevölkerung sie installieren. Und: Wenn sie ihr Smartphone dann auch immer dabei haben, wenn sie sich draußen bewegen. Gerade ältere Menschen, also die Gruppe, die mitunter am meisten gefährdet sei, so Hessen, haben häufig kein Smartphone. Viele verwahrten es nur für Notfälle in einer Schublade.