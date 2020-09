Vor fünf Jahren hat Angela Merkel den berühmten, international beachteten Satz gesagt: "Wir schaffen das!" Tübingens Landrat Joachim Walter hat das als Auftrag betrachtet. Außerdem sprach er im SWR-Interview über die Erfahrung der Behörden während sechs Monaten Coronakrise.

Eine Kommunalverwaltung müsse Situationen wie 2015 bewältigen können, so Walter, der auch Präsident des Landkreistags ist. "Wir haben es geschafft", sagt er heute. Vor allem dank seiner Mitarbeiter, die sehr kreativ gewesen seien und immer neue Lösungen gefunden hätten.

3.700 Menschen habe man nacheinander in knapp 100 Unterkünften aufgenommen. Schließlich mussten auch die Kreissporthalle und noch eine Turnhalle in provisorische Unterkünfte für Geflüchtete umgewandelt werden. Ein weiterer Zustrom von Menschen wäre vielleicht schwieriger zu bewältigen gewesen, räumt Walter ein.

Ein knappes Drittel hat Arbeit oder Ausbildung

Aber auch was die Integration angehe, sei der Kreis Tübingen auf einem guten Weg. Etwa dreißig Prozent der Menschen seien inzwischen in Beruf oder Ausbildung angekommen, das sei angesichts der anfänglichen Sprachbarriere ein sehr gutes Zwischenergebnis, meint der Landrat.

Demokratie nahebringen

Die weiteren 70 Prozent müsse man noch beim Spracherwerb unterstützen. Außerdem gebe es Angebote, um den Neuangekommenen das deutsche Demokratieverständnis und das Grundgesetz nahezubringen. Gestaltet werden diese Angebote oft von ebenfalls geflüchteten Journalisten.

Wegen Corona Gesundheitsämter personell aufgestockt

Auch im Umgang mit der Corona-Pandemie präsentiert Walter sich im Interview im SWR Studio Tübingen selbstsicher und zuversichtlich. Seine Behörde sei mit der ersten Welle gut zurecht gekommen. Die Gesundheitsämter habe man mit viel Personal aus anderen Ämtern verstärkt.

Keine reinen Befehlsempfänger

In Deutschland, meint er, sei man auf kommunaler Ebene viel flexibler als in Italien oder Frankreich. Man müsse nicht auf Signale und Geld von oben warten, sondern könne schnell selbst tun, was man für erforderlich halte.

Unzufrieden zeigt sich Landrat Walter allerdings mit den Kommunikationswegen zwischen Land und den Kreisen. In der Gesundheitsverwaltung sei viel mehr digitale Verarbeitung nötig. Da kämen Meldungen nach wie vor per Fax und müssten von Hand in Listen eingetragen werden. Da sei das Land in der Bringschuld.

Direkte Kommunikation eingefordert

Auch beklagt er, dass er häufig von wichtigen Entscheidungen aus Stuttgart oder Berlin nur über Pressemitteilung erfahre. Das müsse besser werden. Die Menschen hätten Fragen an die Landratsämter, diese seien dann aber selbst auf die Medien angewiesen.

Ungewisse Zukunft

Der Kraftakt in den Gesundheitsämtern sei dennoch zu bewältigen gewesen. Man werde sie wieder mit Fachkräften aus anderen Bereichen unterstützen, wenn die zweite Welle kommen sollte. Man sei vorbereitet - aber man wisse nicht, was komme.