Koch aus Ammerbuch war im Finale "Koch des Jahres"

In Bonn ist am Montagabend der "Koch des Jahres" gekürt worden. Im Finale dabei war auch ein Koch aus Ammerbuch (Kreis Tübingen). Gewonnen hat ein Koch aus Wolfsburg.

Beim Finale in Bonn wurde am Montag um den Titel "Koch des Jahres 2022" gekocht. Einer der sechs Finalisten war der 28-jährige Tim Steidel. Er hat es am Montag nicht unter die besten Drei geschafft. Bevor er in die Meisterschule ging, kochte er im Gasthaus Hirsch in Tübingen-Kilchberg. Alle Finalisten hatten beim Live-Finale fünf Stunden Zeit, um ein komplettes Menü für acht Personen zu kochen und anzurichten.

Titel geht nach Wolfsburg

Marvin Böhm aus Wolfsburg ist der glückliche Gewinner, der den prestigeträchtigen Titel und 5.000 Euro Siegprämie mit nach Hause nehmen darf. Platz zwei ging nach Rheinau an Francesco D'Agostino.

Die Veranstaltung ist nach Angaben der Organisatoren einer der renommiertesten Live-Wettbewerbe der Branche. Über 400 Köchinnen und Köche aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Südtirol bewerben sich jedes Jahr.

SWR Reporter Thomas Scholz hat mit Tim Steidel über das bevorstehende Finale gesprochen:

Matjes, Ente und Maronen stehen auf dem Speiseplan

Mit welchen Zutaten Tim Steidel und die anderen Kandidaten im Finale gekocht haben, wurde vorgeben: Zur Vorspeise Matjes, im Hauptgang Ente und der Nachtisch sollte aus Maronen und Hagebutten sein. Pro Person durfte alles nicht mehr als 16 Euro kosten. Was für Gerichte die Kandidaten aus den Zutaten gemacht haben, blieb ihnen überlassen.