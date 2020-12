Wie früher in Tübingen Patienten isoliert wurden

Schutz vor Ansteckung im 19. Jahrhundert Wie früher in Tübingen Patienten isoliert wurden

Es war das erste Krankenhaus seiner Art in Tübingen: Wer in den umliegenden Kliniken Symptome einer bedrohlich ansteckenden Krankheit zeigte, kam in das Isolierkrankenhaus. Gebaut wurde es 1887.