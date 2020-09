per Mail teilen

Wie umgehen mit Straßennamen belasteter Persönlichkeiten? Drei Tübinger Historiker fordern die Umbenennung der Eduard-Haber-Straße. Er sei als Lehrbeauftragter an der Uni ein glühender Verfechter des Nationalsozialismus gewesen.

Die drei Historiker haben einen Brief an die Fraktionen des Tübinger Gemeinderats und die Stadtverwaltung geschrieben. Wilfried Setzler ist einer der Drei, die sich intensiv mit dem Leben Eduard Habers befasst haben. Der Bergbauexperte war Anfang des 20. Jahrhunderts unter anderem stellvertretender Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, wo hunderttausende Afrikaner bei einem Aufstand ums Leben kamen. Während Habers Rolle dort noch unklar sei, gebe es für seine nationalsozialistischen Aktivitäten in Tübingen eindeutige Belege, so Setzler.

Umstrittener Straßenname in Tübingen-Lustnau. Historiker fordern Umbenennung. SWR Peter Binder

"Sogar schon vor der Machtübernahme 1932 wird er an führender Stelle genannt. Er ist Obertruppführer der NSKK das ist das Kraftfahrzeugkorps. Das baut er mit auf und hat da eine führende Rolle bis 1944." Wilfried Setzler, Tübinger Historiker

Haber nie aus NSDAP ausgetreten

1937 trat Haber laut Setzler in die NSDAP ein. Ausgetreten aus der Partei sei er nie. Dies wurde Anfang der 1990er Jahre behauptet, als die Umbenennung der Straße Thema im Gemeinderat war, aber abgelehnt wurde. Dass dies nicht stimme, ergebe sich aus den Entnazifizierungsakten der Franzosen. Den Fragebogen von 1946 habe Haber selbst ausgefüllt:

"Dieser Bogen hat sich erhalten und da wird ganz deutlich, dass er nicht ausgetreten ist. Er hat minutiös festgehalten in welchen Organisationen er war. Und er war in mindestens sechs oder sieben Organisation bis Kriegsende tätig, zum Teil an führender Position." Wilfried Setzler, Tübinger Historiker

Nazis benennen Straße nach Haber

Für diese Verdienste hätten die Nazis 1936 eine Straße nach Haber benannt. Diese Ehre müsse entzogen und die Straße umbenannt werden. Damit ist für Setzler und seine Mitstreiter das Thema aber nicht erledigt:

Man wolle auch deutlich machen, dass es in Tübingen Nazis gegeben habe. Und dass das nicht nur alles Verbrecher gewesen seien, sondern "normale Nazis", also einfache Leute, die als Opportunisten mitgemacht hätten. Das solle nicht verschwinden, aber die Ehrung müsse weg, so der Tübinger Historiker.

Thema im Gemeinderat

Die Kulturamtsleiterin von Tübingen, Dagmar Waizenegger, hat Verständnis für das Anliegen. Tatsächlich befasse man sich gerade mit dem Thema, das Mitte September in einem Ausschuss des Gemeinderats besprochen werden soll. Eine Fraktion hatte den Antrag auf drei Straßenumbenennungen gestellt. Waizenegger will die Problematik mit belasteten Persönlichkeiten aber grundsätzlich angehen. Sie will weg von den Einzelfallentscheidungen früherer Jahre und dem Beispiel von Freiburg folgen:

Weg von Einzelfallentscheidung

"Freiburg hat einen wissenschaftlichen Auftrag vergeben und hat dann eine Kommission eingesetzt, die Kriterien entwickelt hat. Zum Beispiel die aktive Förderung des Nationalsozialismus von führender Position aus oder auch aggressiver Antisemitismus, aber auch Militarismus." Kulturamtsleiterin von Tübingen, Dagmar Waizenegger

Je nach Verstrickung der Persönlichkeiten wurden Kategorien und Vorschläge für den Gemeinderat entwickelt, wie damit umgegangen werden soll: von der Umbenennung bis zur Erläuterung des Straßennamens. Allerdings kostet so eine Lösung viel Geld, das Tübingen wegen Corona gerade nicht hat. Deswegen soll es auch für die Eduard-Haber-Straße eine Zwischenlösung geben. So soll ein Schild angebracht werden, das auf die Geschichte von Haber aufmerksam macht.