Der Leiter der Tübinger Impfstoff-Studie zum Curevac-Vakzin, Peter Kremsner, sieht das Tübinger Unternehmen weiter vorne. Es werde gelingen, das Vakzin noch einsatzfähig zu machen, sagte Kremsner am Freitag dem Radiosender Bayern 2.

"Mit Curevac sind wir nach wie vor in den Top Ten von 300 Impfstoffentwicklern", sagte Kremsner. Man habe es halt nicht in die Medaillen-Ränge geschafft. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA werde in den nächsten Wochen entscheiden, wie es jetzt mit dem Curevac-Impstoff weitergehe. Es werde sicher gelingen, das Vakzin noch einsatzfähig zu machen, sagte Kremsner: "Aus meiner Sicht wird das nicht in den nächsten Wochen gelingen. Aber es wird möglich sein, den Impfstoff so aufzubereiten, dass er sehr wirksam sein kann."

Der Wirkungsgrad des Curevac-Impfstoffes liegt nach Firmenangaben nur bei 47 Prozent. Die Daten des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac hätten ihn nicht begeistert, so Kremsner in einem SWR-Interview. Vor allem gegen die Virusmutationen sei das Mittel nicht wirksam genug. Man habe sich das anders vorgestellt, für die Firma sei das nun nicht gut.

"Wir haben viel Energie in diese Studie gesteckt."

Derzeit entspreche der Impfstoff nicht den Voraussetzungen der EMA, so Kremsner. Zu einem Ende der Impfstoffstudie könne er aber nichts sagen. Man müsse neidlos gestehen, dass die Konkurrenten die mRNA Technologien besser gemacht haben. Ein möglicher Grund für die geringere Wirksamkeit des Curevac-Impfstoffes könnte die Dosierung des Vakzins sein.

Laut Palmer keine Auswirkungen auf Standort

Der Rückschlag des Biotech-Unternehmens hat nach Darstellung von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) keine Auswirkungen auf den Standort. Vorstandschef Franz-Werner Haas habe ihm in einem Telefonat versichert, dass das Unternehmen an geplanten Investitionen festhalte, sagte Palmer am Donnerstag.

Curevac-Aktie sank dramatisch

An der Börse sank die Curevac-Aktie dramatisch ab. Anleger reagierten zeitweise panisch. Die Aktie hat im nachbörslichen Handel in den USA über die Hälfte an Wert verloren. Curevac-Vorstandschef Franz-Werner Haas teilte mit, man habe auf stärkere Ergebnisse in der Zwischenanalyse gehofft. Man wolle die laufende Studie aber dennoch bis zur finalen Analyse fortsetzen. "Die endgültige Wirksamkeit könnte sich noch verändern." SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schrieb auf Twitter: "Schade, das Team aus Tübingen hätte Erfolg verdient gehabt."