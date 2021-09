Tübinger Hospiz eröffnet nach 16 Monaten Bauzeit

per Mail teilen

Das Tübinger Hospiz ist fertig gebaut. Der Träger, das Deutsche Institut für Ärztliche Mission (Difäm), eröffnet das Haus am 3. Oktober mit einem Tag der offenen Tür.

Es soll ein Ort sein, um Menschen in Würde zu begleiten. In dem dreigeschossigen Haus gibt es acht Zimmer für Gäste, denen das Hospiz eine Heimat für die letzten Wochen und Tage ihres Lebens bieten will. Sie sollen diese Zeit nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestalten können.

Das Tübinger Hospiz ist fertig gebaut. Am 3. Oktober 2021 ist offizielle Eröffnung. SWR Peter Binder

Großteil der Baukosten durch Spenden finanziert

Neben Pflegepersonal und Ärzten - auch die Hausärzte der Gäste sind eingeladen - kümmern sich Schmerzspezialisten, Seelsorger und Trauerbegleiter um die Sterbenden wie auch um deren Angehörige. Das Gebäude, in dem unter anderem auch Büros des Hospiz-Trägers Deutsches Institut für ärztliche Mission untergebracht sind, hat rund 6,6 Millionen Euro gekostet. Ein Großteil der Kosten wurde durch Spenden finanziert. Rund 400.000 Euro fehlen noch. Das Difäm hofft auf weitere Spenden. In etwa drei Wochen erwartet das Hospiz seine ersten Gäste.

Festakt mit Einweihung

Den Tag der offenen Tür veranstaltet das Difäm gemeinsam mit den Tübinger Hospizdiensten, dem Verein "Ein Hospiz für Tübingen e.V.", der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus und dem "Tübinger Projekt" im Garten rund um den Neubau. Los geht es um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Dekanin Elisabeth Hege und Stadtpfarrer Ulrich Skobowski. Um 11:30 Uhr findet der Festakt zur Einweihung mit Landrat Joachim Walter und Oberbürgermeister Boris Palmer statt. Anschließend ist auf dem Gelände für Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie für ein Kinderprogramm gesorgt. Ab 13 Uhr sind Besichtigungen des Neubaus geplant.